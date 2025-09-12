«ЯПервый» запустил канал в МАХ

Принадлежащий правительству Ярославской области телеканал «ЯПервый» стал первым СМИ в регионе, запустившим канал на платформе МАХ от VK. Об этом сообщили в правительстве области. Цифровая платформа, запущенная весной, предлагает аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправку больших файлов и денежные переводы. Теперь пользователи могут следить за региональными новостями через в канал «ЯПервый» по ссылке max.ru/ya1_tv.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Мы — первое средство массовой информации в регионе, у кого появился канал в отечественном мессенджере. Там все самое интересное, самые свежие новости, самые интересные события. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы будем рады работать для вас, — рассказала генеральный директор АНО «Верхняя Волга медиа» Мария Николаева.

Аудитория MAX уже превысила 30 млн человек, а на платформе доступно более 500 каналов с совокупной аудиторией более 3 млн пользователей. Приложение включено в реестр российского ПО и доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях.

Министерство цифрового развития Ярославской области отметило, что запуск канала «ЯПервый» в MAX обеспечит жителям региона быстрый и удобный доступ к проверенной информации. «Наша задача — чтобы каждый житель области имел быстрый и удобный доступ к проверенной информации»,— заявили в ведомстве.

Антон Голицын