Компания «Т-Технологии» создала российский аналог Cursor. Это первый подобный продукт от российского бигтеха. Ключевые преимущества — интеграция с существующей инфраструктурой и понимание контекста больших проектов экосистемы. По оценке Fortune Business Insights, глобальный рынок инструментов и платформ AI для разработки вырастет с $341,3 млн по итогам 2023 года до $2,833 млрд к 2030 году. Сейчас ИИ-инструментами для разработки внутри экосистемы «Т-Технологий» регулярно пользуются 80% инженеров — это более 10 тыс. пользователей в месяц. В планах компании открыть линейку инструментов для внешних разработчиков.

Российская марка Tenet сообщила о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера T8. Автомобиль доступен в двух комплектациях (Prime и Ultra) по цене от 3,5 млн руб. Выпуск модели, которая представляет собой перелицованный Tiggo 8 Pro Max, налажен на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и за 2025 год, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 руб. на одну обыкновенную акцию. Суммарные выплаты составят 275,75 млрд руб.