Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с аварийной школой в Дагестане

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации, связанной с аварийным состоянием школы в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В эфире федерального телеканала вышел сюжет об аварийном состоянии школы в селе Бильбиль-Казмаляр. В помещении обрушается потолок, а стены приходится подпирать. Многочисленные обращения в уполномоченные органы не дают результата.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту халатности (ст 293 УК РФ). По итогам проверки будет возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская