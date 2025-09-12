Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с аварийной школой в Дагестане
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации, связанной с аварийным состоянием школы в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В эфире федерального телеканала вышел сюжет об аварийном состоянии школы в селе Бильбиль-Казмаляр. В помещении обрушается потолок, а стены приходится подпирать. Многочисленные обращения в уполномоченные органы не дают результата.
Следователи проводят процессуальную проверку по факту халатности (ст 293 УК РФ). По итогам проверки будет возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.