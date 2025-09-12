Спецслужба Грузии: задержанным украинцам гексоген передала СБУ

Гексоген, ввезенный в Грузию из Турции, был передан водителю грузовика сотрудниками СБУ на территории Украины, заявил первый заместитель главы Службы госбезопасности Лаша Маградзе.

По его словам, спецслужба проверяет, могла ли подготовка теракта быть связана с действиями радикальных групп. Одна из версий — взрывчатку могли использовать в день муниципальных выборов 4 октября.

По данным спецслужбы, 10 сентября грузовик с украинскими номерами выехал с территории Украины, пересек границу Румынии и Болгарии, въехал в Турцию, а затем прибыл в Грузию. В грузовике было обнаружено 2,4 кг гексогена.