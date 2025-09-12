ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

Банк России опубликовал методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов с наличными. Регулятор считает необходимым усилить такую работу в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ советует банкам обращать внимание на случаи, когда физические лица вносят наличные на свой счет или вклад в сумме, существенно превышающей размер его среднемесячного дохода. Кроме того, подозрительным Банк России считает внесение в кассу банка наличных для погашения кредита, предоставленного клиенту ранее, если клиенту присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, а кредитная организация не располагает информацией об источнике происхождения этих денежных средств. Кроме того, обращать внимание банки должны и на внесение третьим лицом на счет или вклад клиента наличных в случае отсутствия у них сведений о связи между этими лицами, например родственной, а также на операции по покупке иностранной валюты за наличные, источник происхождения которых вызывает подозрения.

При выявлении подобных операций банк должен обеспечить повышенное внимание к клиенту и совершаемым им или в его интересах операциям, а также провести углубленную проверку информации о нем и его деятельности. В этом случае банк должен запросить у клиентов дополнительную информацию о характере и целях проводимых ими операций, провести анализ общедоступной информации о нем, в том числе об активности клиента в социальных сетях для определения принадлежности его к должностным лицам. Также банк должен рассмотреть вопрос о реализации предусмотренного законом права по определению источников происхождения наличных денежных средств клиентов. При этом необходимо рассмотреть вопрос о квалификации операций клиента в качестве подозрительных в целях своевременного информирования о таких операциях уполномоченного органа. В случае принятия решения о квалификации операции клиента как подозрительной необходимо направить в уполномоченный орган сведения о такой операции с соответствующими пометками.

Отдел финансов