«Путь к миру долог и тернист»

Россию ждет «серьезный удар» — Дональд Трамп дал понять, что готов ввести новые санкции против Москвы синхронно с Европой. Конкретики пока нет. Ранее чиновники Белого дома требовали от ЕС отказаться от российских энергоресурсов и поддержать американские меры против торговых партнеров Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не смотреть на ситуацию вокруг Украины через «розовые очки». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает очередной этап эскалации с Западом неизбежным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вся эта история началась не сегодня. Что характерно, решения, если они все-таки являются окончательными, принимались, как говорится, в тишине. В начале недели в США отправилась делегация ЕС во главе со спецпосланником сообщества по санкциям Дэвидом О'Салливаном. Данная миссия особо не освещалась. Тем не менее руководство объединенной Европы объявило о запуске 19-го пакета антироссийских санкций. Однако в этот раз союзники очень надеются, что к ним присоединится Америка.

Что характерно, Дональд Трамп в последние дни ситуацию вокруг Украины практически не комментировал. Между тем ближе к концу недели глава американского Минфина Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт стали призывать Европу отказаться от российских энергоносителей и солидарно ударить санкциями по Индии и Китаю. Спустя примерно сутки после этих заявлений Венгрия объявила о новом контракте с западными поставщиками. В конце концов, упомянутый Крис Райт, по сути, сделал вывод — администрация США ставит своей целью свести поставки российского газа и нефти в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами. И страны ЕС, со слов чиновника, с этим, похоже, согласились.

В целом это была очень насыщенная неделя: 24 года исполнилось со дня трагедии 11 сентября, вспыхнуло восстание зуммеров в Непале, был убит американский правый активист Чарли Кирк, в Польшу прилетели неизвестные дроны, российско-белорусские учения стартовали, как следствие — закрытые границы стран-соседей. В качестве резюме — выступление Дональда Трампа, который дал понять, что Америка готова присоединиться к Европе и ввести новые санкции против России. Конкретики пока нет. Скорее всего, на этот счет должно быть общее заявление стран G7.

Очень похоже, что на решение Белого дома повлиял большой китайский парад. И все, что было вокруг него. Можно с уверенностью сказать, что это был вызов со стороны Глобального Юга, который Запад принял. Дроны, видимо, тоже подлили масла в огонь. Между тем в Кремле заявили, что переговоры с Украиной поставлены на паузу. Москва признает, что путь к миру долог и тернист, и быстрого результата ждать не стоит.

Что касается санкций, политика Трампа направлена, как мы видим, не столько против России, сколько против всего антиамериканского объединения.

Смысл в том, чтобы расшатывать систему БРИКС, выявляя слабые звенья, и, по возможности, переманивать участников на свою сторону. России, начиная с зимы, активно предлагали если не дружбу, то прагматичное сотрудничество, в частности, в обмен на уступки по Украине. Может быть, предложение еще в силе, сложно сказать. Строить сейчас прогнозы — неблагодарное дело, поскольку впереди, судя по всему, нас ожидают очень яркие события.

Дмитрий Дризе