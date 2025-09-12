Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые партнерства, осенние коллекции, предметы дизайна.



Lamoda пошли в искусство

Lamoda впервые выступает партнером ярмарки молодого искусства blazar и впервые (в качестве собственного бренда) представляет предметы интерьера Lamoda home. Все они созданы в коллаборации с современными художниками: Ариной Шабановой, Юлией Соловьяновой, Letter You, Мариной Прохоровой, Сашей Mademuaselle и архитектурным бюро figura A. Это предметы, призванные не просто транслировать стильный образ жизни, но и привносить в жизнь актуальные акценты. Чайные пары, тарелки, столовый текстиль, металлические цветные подсвечники, предметы мебели и даже интерьерный конструктор — все они после выставки станут доступны на официальном сайте компании.

Askent представили коллекцию обуви

Российская марка Askent представила первую коллекцию обуви. Дизайнеры бренда, как и при создании сумок, вдохновлялись лаконичными формами, акцентными текстурами и искусством — все в балансе между актуальностью и классикой. В коллекцию вошли туфли, лоферы, балетки, ботильоны, казаки и сапоги из кожи теленка, замши, меха и глянцевой кожи с винтажным эффектом.

В Mina запустили сет-меню Tank

Ресторатор Арам Мнацаканов совместно с бренд-шефом Джильберто Нассером разработали авторский сет, в котором объединили итальянскую кухню с ближневосточными акцентами — так выглядит фестивальное меню Tank Gourmet (Москве будет доступен до 21 сентября). Сет включает в себя восточное мезе, тартар из говядины с черным трюфелем, пасту равиоли с соусом болоньезе, томленые говяжьи щеки по-левантийски, запеченную дораду и фисташковый тирамису. Символами фестиваля его создатели называют внедорожники автоконцерна Great Wall Motor — TANK 500 и TANK 700.

Ирина Кириенко