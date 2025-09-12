Бастрыкин потребовал доклад по делу о блокировке скорой в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела против водителя, который препятствовал проезду скорой помощи в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава СК потребовал доклад по делу о блокировке скорой в Казани

Как отметили в пресс-службе, по данным СМИ, инцидент произошел на Оренбургском тракте в Казани, где водитель иномарки блокировал движение автомобиля скорой медицинской помощи.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить информацию о расследовании. Уголовное дело возбуждено по статье 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи).

Анар Зейналов