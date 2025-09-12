В Прикамье ушедшего с площадки малолетнего мальчика нашли на железной дороге

Сегодня, 11 сентября, в Карагайском районе в опасной близости от железной дороги был обнаружен малолетний ребенок без присмотра взрослых. Как сообщает пресс-служба краевого минтербеза, ребенок, оставшись без присмотра матери, самостоятельно ушел с детской площадки вдоль железной дороги. Как выяснили правоохранители, 24-летняя мать ребенка убедилась, что ребенок играет на детской площадке и отлучилась в дом, чтобы растопить печь, а когда вернулась, мальчика на месте уже не было. Несовершеннолетний травм не получил.

фото: пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края

Мать ребенка привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Все материалы направлены для рассмотрения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав.

Кроме того, в ближайшее время по инициативе руководства линейного отделения полиции на станции Верещагино будет проведена рабочая встреча с представителями администрации Карагайского района. На ней будет поднят вопрос о целесообразности установки ограждения вокруг детской площадки для того, чтобы исключить факторы, способствующие травмированию детей, проживающих поблизости от железной дороги.