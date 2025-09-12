HT: правительство Непала возглавит экс-глава Верховного суда Сушила Карки

Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую председателя Верховного суда Сушилу Карки главой временного правительства. Об этом сообщает издание Himalayan Times.

Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки

Фото: Stringer / Reuters Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки

Среди альтернативных кандидатур рассматривались мэр Катманду Бален Шах и глава города Дхаран Харка Сампанг, но Сушила Карки получила поддержку президента. Ранее господин Паудель настаивал на роспуске палаты представителей перед назначением Сушилы Карки, но изменил позицию под давлением общественности.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на работу социальных сетей. Это вызвало массовые протесты молодежи. В результате столкновений с полицией погибли более 50 человек, более 1 тыс. получили ранены. Вскоре запрет на соцсети был снят, но протесты продолжились. В города страны ввели армию.