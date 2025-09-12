Дания призвала ЕС ввести против РФ настолько жесткие санкции, насколько возможно
Следующий пакет санкций Европейского союза против России должен быть «настолько жестким, насколько возможно», считает министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Свое мнение он выразил во время визита в Киев.
«Это должен быть полноценный пакет санкций, касающийся обхода санкций, теневого флота, финансового сектора»,— заявил глава МИД Дании на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве (цитата по Reuters).
Господин Расмуссен также отметил, что Копенгаген продолжит поощрять украинских производителей военно-промышленного комплекса к открытию производства в Дании. По его словам, датские власти ведут диалог с «довольно большим количеством украинских компаний».
Ранее СМИ сообщили, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму около $9 млрд. Руководство вооруженных сил Дании рекомендовало кабмину закупить восемь наземных систем ПВО общей стоимостью 53 млрд крон (около $8,3 млрд), что, по данным Financial Times, стало самой крупной закупкой вооружений в истории страны. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал TV2. До этого самой дорогой покупкой датских ВС было приобретение истребителей F-35 за 20 млрд крон ($3,1 млрд).