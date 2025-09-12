«Добро пожаловать в Рыжевск», «Бригадный подряд» и «Чиполлино»

В выходные Ижевск на сутки превратится в «Рыжевск», столицу Удмуртии посетят советско-российские панки «Бригадный подряд», а желание вырваться за город можно будет совместить со знакомством с мифами и легендами об алангасарах. Культурная сцена предложит горожанам переосмыслить детские сказки о Чиполлино и капитане Врунгеле, а кинотеатры представят целый ряд зарубежных новинок в жанре ужасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальная страница этно-парка «Земля Алангасаров» во «Вконтакте» Фото: официальная страница этно-парка «Земля Алангасаров» во «Вконтакте»

«Добро пожаловать в Рыжевск»

В субботу в парке Космонавтов пройдет двенадцатый «Рыжий фестиваль» (0+). В рамках мероприятия будет представлена обширная концертная программа, включая выступления государственных ансамблей «Италмас» и «Танок», а также оркестра «Арсенал-Бэнд». Запланированы мастер-классы и конкурсы. «Добро пожаловать в город Рыжевск» — гласит афиша мероприятия. Праздник продлится с 12:00 до 20:00 13 сентября. Вход свободный.

Для того, чтобы посетить еще один фестиваль «Алангасар Фест» (0+) — горожанам придется отправиться в деревню Узей-Тукля в Увинском районе. Гости смогут не только познакомиться с древними легендами и мифами Удмуртии, но и послушать современную этническую музыку во всем многообразии жанров — от поп-мотивов до «мрачной и холодной» электроники, а также поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. Фестиваль пройдет 13 сентября в этно-парке «Земля Алангасаров» с 11:00 до 17:00. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государтсвенный театр оперы и балета Удмуртии Фото: Государтсвенный театр оперы и балета Удмуртии

Театры ищут намеки в сказках

Театр оперы и балета приглашает на детский балет в двух действиях «Чиполлино» (6+). Сказочная повесть о победе молодой поросли угнетенных классов над высокородными и не менее высокомерными фруктами, «рассказанная языком танца, открывается все новыми и новыми гранями». Главные партии исполнят Алмаз Нуриев, Роман Петров и уроженка Токио Маи Наканиси. Либретто Николая Маркелова по мотивам сказки Джанни Родари состоится в воскресенье в 18:00. Билеты доступны от 600 руб. Действует «Пушкинская карта».

Театр кукол представит премьеру спектакля «Приключения капитана Врунгеля» (6+). Организаторы охарактеризовали жанр как «настоящее кругосветное путешествие». Отправиться на покорение океанских просторов, минуя невзгоды и итальянскую мафию, юных зрителей приглашают 13 и 14 сентября в 11:00. Билеты доступны от 600 руб. Действует «Пушкинская карта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальная страница группы «Бригадный подряд» во «Вконтакте», фотограф Юлия Артеменок Фото: официальная страница группы «Бригадный подряд» во «Вконтакте», фотограф Юлия Артеменок

Панки обеспечат камерный вечер

Среди приезжих артистов можно отметить российскую и советскую панк-рок группу «Бригадный подряд» (18+). По словам организаторов, музыканты характеризуют формат намеченного выступления как «0,5 БП» — группа выступит с акустическим камерным концертом. Он пройдет на площадке Barrock в воскресенье с 19:00. Билеты доступны от 1,8 тыс. руб.

Лаундж-бар «Медиатор» предлагает наполнить осенний воскресный вечер музыкой петербургской исполнительницы Саши Солнцевой (16+). Это первое выступление музыканта на ижевской сцене. «Приходите, чтобы укутаться в обволакивающие ноты и сделать сентябрь чуточку теплее»,— приглашают организаторы. Концерт начнется 14 сентября в 19:30. Билеты доступны от 700 руб.

Еще одним музыкальным событием воскресного вечера станет отчетный концерт образовательных площадок «Нешкола барабанов» и «Нешкола гитары» (16+). Он пройдет в баре «Пинта» на Пушкинской с 19:00. Музыканты исполнят инди, альтернативные, панк, рок и поп-композиции. Билеты доступны за 900 руб., на входе — за 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Кадр из фильма «Дракула», www.unifrance.org Фото: Фото: Кадр из фильма «Дракула», www.unifrance.org

Ужасы вывели на экраны

Люк Бессон в очередной раз переосмысляет готический роман Брэма Стокера в одноименном блокбастере «Дракула» (18+). Новую интерпретацию можно назвать спин-оффом знакомой легенды. Теперь это история о любви принца Влада II (отца Влада Цепеша) к своей жене. Влюбленных разделяет война во имя церкви, а затем смерть — ей суждено возродиться, а он отрекается от бога в надежде обрести бессмертие. Обозначенные прокатчиками жанры — мелодрама и ужасы. Оценка «Кинопоиска» — 6,6 из 10. Билеты доступны от 350 руб. на дневные сеансы.

С более реалистичной ситуацией сталкиваются герои американского фильма ужасов «Гризли» (18+). По сюжету в лесах штата Монтана (США) пропадают люди, полиция бессильна и выследить хищника решается местный охотник. Оценка «Кинопоиска» отсутствует. Билеты — от 450 руб.

Южнокорейский кинематограф также представлен новинкой в жанре ужасы — «Поезд призрак» (18+). В центре сюжета непопулярная видеоблогер, исследующая городские легенды о подземке. Оценка «Кинопоиска» отсутствует. В выходные билеты доступны от 460 руб.

Дмитрий Горбунов