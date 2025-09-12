Горизонты разработки

Планирующее разработку медно-порфирового месторождения в Абзелиловском районе ООО «Салаватское» в случае реализации проекта собирается ежегодно отчислять 1,5 млрд руб. налогов в бюджеты разного уровня. Сам район будет получать около 250 млн руб. Как рассказал гендиректор компании Тагир Бахтигареев, выступая на инвестфоруме «Зауралье», средства будут направляться на развитие инфраструктуры и реализацию муниципальных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доклад директора ООО «Салаватское» Тагира Бахтигареева

Фото: Алсу Мусина Доклад директора ООО «Салаватское» Тагира Бахтигареева

Фото: Алсу Мусина

ООО «Салаватское», владеющее федеральной лицензией на геологоразведку и разработку одноименного месторождения медных руд в Абзелиловском районе, планирует в 2029 году запустить горно-обогатительный комбинат. Об этом на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2025», прошедшем в Сибае, рассказал генеральный директор компании Тагир Бахтигареев.

Доклад руководителя предприятия прозвучал на сессии «Государственная стратегия в геологоразведке: недропользование и национальные интересы». Кроме Тагира Бахтигареева, ее участниками были депутат Госдумы Зариф Байгускаров, замначальника департамента Роснедр по ПФО Алексей Грицук, министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов, президент фонда «Башнедра» Расих Хамитов и исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» Антон Солон.

ООО «Салаватское» зарегистрировано 25 февраля 2019 года. Юридический адрес – село Аскарово Абзелиловского района Башкирии. Основной вид деятельности — геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. С 2019 года компания владеет лицензию на разработку месторождения в Абзелиловском районе, она действует до 2044 года.

Сейчас фирма ведет геологическую разведку месторождения, забор проб и рекультивацию разведывательных скважин компания планирует закончить до конца декабря. Прогнозные запасы участка недр — 208,7 млн тонн медно-порфировых руд.

По словам руководителя «Салаватского», в случае подтверждения данных цифр, горно-обогатительный комбинат будет построен по образцу «Томинского ГОКа» в Челябинской области. Общий объем инвестиций в проект ожидается в размере 40 млрд руб. Работа предприятия потребует привлечения 1,5 тыс. работников.

Ранее «Салаватское» было зарегистрировано в Челябинской области, однако в августе недропользователь перерегистрировался в Аскарово — райцентр Абзелиловского района. Как заверил Тагир Бахтигареев, смена прописки повлечет изменение адресата налоговых поступлений. Если ГОК будет построен, то бюджеты разных уровней, в том числе республиканский, будут ежегодно получать около 1,5 млрд руб., а около 16,7% из этой суммы — примерно 250 млн руб. — будут поступать в казну Абзелиловского района. По мнению генерального директора, средства должны направляться на развитие местной инфраструктуры и исполнение муниципальных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025»

Фото: Алсу Мусина Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025»

Фото: Алсу Мусина

Несмотря на то, что разработка месторождения лишь ожидается, часть муниципальных проектов начала выполняться. Например, более 100 млн руб. были вложены в реконструкцию школы-интерната в селе Бурангулово (ближайшем к месторождению) и строительство спортплощадки в детском лагере «Ирандык».

На сегодняшний день «Салаватское» провело комплексное обследование территории разработки и обнаружило на участке недр четыре вида растений, занесенных в Красную книгу России. Местность с краснокнижной флорой, по словам Тагира Бахтигареева, ограждена и промаркирована. При строительстве ГОКа растения будут пересажены.

Также компания собирается провести лесовосстановление с агроуходом.