Bloomberg: США расследуют нарушения Amazon и Google в размещении рекламы

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении Amazon и Google в связи с возможными нарушениями в размещении рекламы. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, расследованием занимается отдел FTC по защите прав потребителей.

Как отмечают источники агентства, регуляторы проверяют, должным ли образом Amazon и Google уведомляли рекламодателей об условиях размещения рекламы и стоимости этой услуги. Обе компании продают рекламные места через онлайн-аукционы, проходящие в автоматическом режиме после введения потребителем поискового запроса.

По данным источников Bloomberg, FTC изучает детали проведения таких аукционов и выясняет, указывали ли компании рекламодателям «резервированную цену», то есть минимальную цену, ниже которой они не будут продавать услугу рекламодателю. Кроме того, FTC разбирается с тем, как проходит процесс ценообразования в Google и не ведет ли он к завышению стоимости размещения рекламы. В FTC и Google отказались дать комментарии Bloomberg, в Amazon на запрос агентства не ответили.

Алена Миклашевская