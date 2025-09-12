Григорий Лепс, Максим Аверин и «Уральские пельмени»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Григория Лепса, барочную музыку и виолончельный концерт Роберта Шумана. В музеях — посетить выставку «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ», медиацию по выставке «Утопия, Аркадия и реальность» и отметить день рождения Б. У. Кашкина. На фестивалях — побывать на лекции блогера Александра Файба, посетить ювелирные выставки и мастер-классы и услышать стихи уральских современных поэтов. В театрах — посмотреть спектакль «Горбатая», спектакль-концерт «Дженис Джоплин — жемчужина рок-н-ролла» и постановку «Там же, тогда же» с участием Максима Аверина. В кино — увидеть киноверсии спектакля «Безумный Ангел Пиноккио», балета «Все, что после» и оперы «Паяцы». А лекторы расскажут о дневниках советских людей, истории журналов Vogue и Harper's Bazaar и культурных кодах сериала «Твин Пикс». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» 13 сентября пройдет концерт барочной музыки «Открытие человека» в рамках финисажа выставки «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства». На концерте сыграют произведения Вивальди, Баха, Генделя и других композиторов эпохи. Вход 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Во Дворце молодежи 13 сентября выступят «Уральские пельмени» с программой «Кабельное елевидение». Екатеринбуржцы первыми смогут увидеть премьеру нового юмористического концерта. Билеты — от 4 до 6,3 тыс. руб.

На лестнице у входа в Ельцин-центр 14 сентября пройдет открытый концерт группы Nuggers. Местные исполнители, играющие в жанре брасс, сочетают ударные и духовые инструменты, классические для этого жанра, с синтезаторами. Вместе с посетителями они вспомнят яркие моменты лета, а если погода испортится, концерт перенесется внутрь Ельцин-центра. Вход бесплатный, необходимо заранее зарегистрироваться.

В Музее андеграунда 17 сентября пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный королеве рока Сюзи Кватро. На виниле прозвучит дебютный альбом исполнительницы «Suzi Quatro». Вход — 400 руб.

В ККТ «Космос» 18 сентября выступит Григорий Лепс. Его голос выделяется среди остальных певцов и известен почти каждому. Среди популярных песен исполнителя хиты «Я поднимаю руки», «Я тебе не верю», «Рюмка водки на столе». Билеты — от 3 до 15 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 19 сентября сыграют виолончельный концерт Роберта Шумана. В исполнении оркестра прозвучат увертюра «Манфред» и концерт для виолончели с оркестром ля минор, а также симфония ре минор Сезара Франка. Билеты — от 900 руб. до 1,4 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Свердловском краеведческом музее 13 сентября открывается выставка «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ» об истории постановок пьесы «Синяя птица» Мориса Метерлинка в Московском художественном театре. Пространство выставки поделили на две зоны: волшебный лес-колоннаду и театральную мастерскую. Посетители смогут пройти путь двух главных героев пьесы и увидеть пространство мастерской в квартире Константина Станиславского.

В Музее истории Екатеринбурга 15 сентября открывается выставка «Чувство меры», приуроченная к 100-летию отдела мер и весов по Свердловской области. На экспозиции представлены эталонные приборы, самые старые из них датируются концом XIX века, также посетители могут увидеть архивные документы и фото. Стоимость билета в музей — 200 руб.

Музей Б. У. Кашкина совместно с Музеем андеграунда 16 сентября отметят день рождения Б. У. Кашкина. В корпусе УрФУ на Ленина, 51 пройдет экскурсия по музею от его создательницы Тамары Галеевой, а после этого в Музее андеграунда пройдет экскурсия Ольги Комлевой-Коллонтай, гостей ждут напитки и общение. Стоимость — 600 руб.

В Уральском филиале ГМИИ имени Пушкина 17 сентября пройдет медиация Игоря Осинцева по выставке «Утопия, Аркадия и реальность». Он предлагает гостям обратить внимание на объекты выставки и подумать над вопросами: реальность — плод субъективного восприятия или физическая твердь мироздания, есть ли в ней место иллюзорности? Вход — 350 руб.

В Музее андеграунда 18 сентября откроется выставка по итогам лаборатории фотографа Никиты Сухорукова, проходившей весной. Свои фотопроекты продемонстрируют 11 ее участниц, которые учились находить в повседневном интересные кадры и работать с композицией и светом. Вход по обычному билету в музей — 400 руб., по льготному — 200 руб.

В фойе кинозала Ельцин-центра 18 сентября откроется выставка «Баухаус. Белый город Тель-Авива», посвященная архитектурному наследию израильского города. В экспозиции — 25 знаковых зданий, которые демонстрируют разные подходы к реставрации. Особо подсвечены современные решения, такие как интеграция лифтов и организация парковочных мест. Посмотреть выставку можно бесплатно.

Фестивали

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского 13 сентября пройдет «Контур Фест: Пикник ИТ». Главным гостем станет научпоп-блогер, педагог Высшей школы экономики и медиаменеджер Александр Файб, который расскажет о концепции счастья. Помимо этого, пришедшие смогут посетить лекции биолога Михаила Гельфанда, журналистки и блогера Александры Сулим, математика Андрея Райгородского, популяризатора космоса Александра Хохлова, писателя Алексея Иванова. Вход свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться.

В Свердловском областном краеведческом музее имени Клера 13 сентября пройдет «Фестиваль золота». Гостей ждут мастер-классы для ювелиров, лекции «Золотые страницы истории Урала» и «Украшения Династии Романовых», ювелирная выставка «Драгоценные истории» и выставка-продажа изделий «Ринго».

В Екатеринбурге во дворе Музея андеграунда 13 сентября пройдет поэт-панк-фест «Бумага». На нем выступят музыкальные группы «Скепсис», «Вежливость», «Как Всегда», «Subdeers», «Дик Пиг», «Ротврот». Свои стихи прочитают Ксения Ковшова, Никита Жданов, Алена Нечаева, Шамшурин. Билеты — от 800 руб.

В Ирбите с 12 по 13 сентября проходит фестиваль «АртФормат 5. Сила вдохновения». В программе — утренняя йога, лекции об искусстве печатной графики и кофе, выступления молодых музыкантов, мастер-классы. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет перфоманс «Диалог в красках», совместное создание уличного граффити под руководством екатеринбургского художника Никиты Зрелова и перфоманс уральских художников «Сумма непохожих единиц».

Спектакли

В парке и музеях Литературного квартала 13 сентября состоится спектакль-променад «Золото. Сказ про нас и тех, кто был до нас». Посетители встретятся с героями бажовских сказов, не только погрузятся в некоторые его истории, но даже попробуют их на вкус. Билеты — 2 тыс. руб.

В Камерном театре в Екатеринбурге 15 и 16 сентября пройдут гастроли Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. 15 сентября зрители могут увидеть спектакль «Рабство мужей» пьесе Александра Островского, а 16 сентября — «Ветер в тополях» по пьесе Жеральда Сиблейраса. Билеты стоят от 700 до 950 руб.

Во Дворце молодежи покажут спектакль «Там же, тогда же» с участием Анны Якуниной и Максима Аверина. На сцене они покажут роман длиной в четверть века, начавшийся со встречи в небольшой гостинице, которая повторяется каждый год. Билеты — от 3 до 5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 19 сентября пройдет спектакль-концерт «Дженис Джоплин — жемчужина рок-н-ролла» от победительницы телешоу «Перепой звезду» Татьяны Смирнягиной. Постановка основана на биографии Дженис Джоплин, но обращает внимание не только на внешнюю сторону ее жизни, но и на ранимую душу и контрастные эмоции самой исполнительницы. Билеты — 1 тыс. руб.

В Ельцин-центре 19 сентября независимый театр «Тут» покажет моноспектакль Марины Гапченко «Горбатая» по пьесе Ярославы Пулинович. Главная героиня Светка — типичная женщина 90-х, живущая по старым законам, посвящая себя заботам семьи и других, но забывая о собственном счастье. «Она очень счастлива, потому что проживает с десяток разных жизней, но среди них нет её собственной»,— указано в описании спектакля. Билеты — 700 руб.

Во Дворце молодежи 19 сентября выступит стендап-комик Елизавета Варвара Аранова, участница шоу «Женский стендап». Своей откровенной комедией она поднимает глубокие и неочевидные темы и стремится превратить юмор в психологическую терапию. Билеты — от 1,2 до 3,5 тыс. руб.

В Екатеринбурге продолжается фестиваль «Реальный театр». На сценах театральных площадок города можно увидеть спектакли «Дама с собачкой в городе Б.» Березниковского драматического театра, «Рубцов/Рыжий/Риф-мы» Омского академического театра, «Обломов» Нового молодежного театра из Нижнего Тагила и другие.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 13, 14 и 19 сентября пройдут показы видеоверсий спектаклей признанных театров. 13 сентября можно увидеть киноверсию спектакля Электротеатра Станиславский «Безумный Ангел Пиноккио» по пьесе Андрея Вишневского. Режиссером выступил Борис Юхананов. 14 сентября покажут балет «Все, что после», а 19 сентября — оперу «Паяцы» в постановке Франко Дзеффирелли. Билеты — от 450 до 600 руб.

Лекции

В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» 13 сентября пройдет кинолекторий «Недобрый сказочник: стиль и культурное влияние сериала "Твин Пикс"». Светлана Морковникова за чашкой кофе обсудит с пришедшими стиль культового сериала, образы героев, культурные отсылки и его влияние на современность. Вход — 600 руб.

В галерее «Синара Арт» 13 сентября пройдет лекция «Vogue и Harper's Bazaar. Эволюция стиля на страницах модных журналов». Историк моды Ирина Святская обсудит с посетителями, как на страницах модных журналов отражают особенности эпохи, расскажет про самую дорогую съемку в истории журналов и необычный подход редактора Дианы Вриланд. Вход — 600 руб.

В Ельцин-центре 14 сентября пройдет лекция основателя и директора Центра изучения эго-документов «Прожито» Михаила Мельниченко «Советский Союз в зеркале личного дневника». Он расскажет о том, что значил личный дневник для советского человека и как эго-документы становятся основой для исторического исследования. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 18 сентября пройдет лекция «Графическая империя Рубенса». Заведующая сектором зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Дарья Черкасова рассмотрит графические работы Питера Пауля Рубенса и его окружения, расскажет о способах борьбы с «пиратством» в искусстве.

В Ельцин-центре 18 сентября пройдет лекция писателя и литературного критика Натальи Ивановой «Владимир Маканин. Человек с Урала, писатель из Москвы». Он расскажет про новый тип героя в литературе 1970-х, введенный Владимиром Маканиным, его роли «социального диагноста» и размытием границ между художественным произведением и эссе в его литературе. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Анна Капустина