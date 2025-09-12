Гендиректора одной из фирм в КЧР осудили за хищение 11,8 млн рублей

В Малокарачаевском районном суде вынесли приговор по уголовному делу, фигурантом которого стала 43-летняя местная жительница. Ее признали виновной в мошенничестве, совершенно лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесской Республики.

Установлено, что обвиняемая занимала должность генерального директора ООО «Аква». В период с июня 2020 года по декабрь 2023 года она изготавливала фиктивные платежные документы о начислении зарплаты. При этом лица, указанные в документах, в действительности не имели к фирме никакого отношения. Получив от них банковские карты и реквизиты счетов, она обналичивала перечисленные им деньги. Ущерб от ее действий превысил 11,8 млн руб.

Суд приговорил обвиняемую к 5 годам колонии со штрафом в размере 250 тыс. руб.

Мария Хоперская