День города, Jane Air и «Две Анны»

В Челябинске 13 сентября пройдет множество мероприятий в честь Дня города. В этот день состоится праздничный концерт с участием Дмитрия Певцова и Валерии, фестиваль театров, гастрономический фестиваль с выступлением группы «Братья Грим», а также праздничный салют. На предстоящей неделе на концертных площадках города также выступят группы «Мураками», Jane Air, Григорий Лепс и хип-хоп-артист Pharaon. В театрах представят балет «Две Анны», оперу «Екатерина Великая», спектакли «Ревизор. Версия», «Блуда и МУДО» и «Там же, туда же». На выставках покажут экспонаты, рассказывающие историю торговых путей Южного Урала, а в кинотеатрах — фильмы «Пять чувств Алтая», «Альтер» и «Долгая прогулка».

Праздничный концерт в честь дня города в Челябинске

День города

В Челябинске продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 289-летию города. 13 сентября в 17:00 на площадке возле Торгового центра пройдет праздничный концерт с участием Дмитрия Певцова и Валерии. Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев. 0+

13 сентября на пешеходной части улицы Кирова также состоится фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство». Он начнется в 13:00 на сцене возле Главпочтамта. Первый спектакль «Челябинский караван» представит Новый художественный театр. В 13:50 начнется спектакль театра-студии «Стрекоза», в 14:40 — «Басни Крылова» театра «Манекен», в 15:35 — «Каменный цветок» детского театра песка и теней «Скарабей», в 16:35 — «Перышко для ангела» музыкально-пластического театра «Аккорд», а в 17:30 пройдет завершающий спектакль фестиваля «Аленький цветочек» от театра «Скарабей». 0+

13 и 14 сентября в Арт-сквере пройдет гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Челябинцев ждут мастер-классы от уральских шеф-поваров, музыкальные выступления, дегустации и национальные блюда от ресторанов города. В рамках фестиваля 13 сентября в 18:00 на сцене в Арт-сквере выступит группа «Братья Грим», а в 21:00 — певец Akmal’. 14 сентября бренд-шеф ресторации «Усадьба Рябининых» поставит национальный рекорд и приготовит 1 тыс. порций озерников — уральских пирожков с судаком. 0+

Завершится празднование Дня города праздничным фейерверком в 22:00 на набережной реки Миасс. 0+

Концерты

В «Максимилианс» 14 сентября состоится выступление рок-группы «Мураками». Концерт организован в рамках мини-тура по Уралу, приуроченного ко дню рождения фронтвумен коллектива Диляры Вагаповой. Фанаты группы смогут услышать известные песни «Нулевой километр», «Олдбой», «Бред», «Гулять», «Везувий», «Среди акул», «Рок-н-ролл премьеры новых композиций. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

Во дворце спорта «Юность» 16 сентября пройдет концерт Григория Лепса. Артист исполнит хиты своей дискографии — «Рюмка водки на столе», «Самый лучший день», «Я поднимаю руки», «Зараза», «Я стану водопадом», «Ну и что». Организаторы также сообщают, что Григорий Лепс исполнит новые композиции. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб. 12+

В «МТС Live Холле» 16 сентября выступит рэп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин). На концерте в рамках тура «10:13» он представит новые песни из последнего одноименного альбома, в который вошли 20 треков, а также известные хиты. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

На малой сцене в Камерном театре 17 сентября пройдет экспериментальный концерт «Новая осень. Музыка в темноте». Гости смогут насладиться живым исполнением композиций виолончелиста Фархода Алифова и пианиста Вадима Попонина. Для создания особой атмосферы в зале приглушат свет. Стоимость билета 700 руб. 12+

В клубе Ozz 18 сентября выступит петербургская группа Jane Air. Коллектив отправляется в осенний тур в честь своего девятого студийного альбома. Сейчас его название и содержание держатся в секрете, гости концерта смогут услышать новые песни группы до официального релиза. Помимо них, Jane Air также исполнит свои известные хиты. Стоимость билета от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 16+

Спектакли

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 13 сентября представят балет «Две Анны». На сцену в рамках фестиваля мировых премьер музыкальных театров России выйдут артисты Большого театра. Балет расскажет историю двух женщин, ставших символами Серебряного века — поэтессе Анне Ахматовой и балерине Анне Павловой. Стоимость билета от 50 руб. до 12 тыс. руб. 12+

В Молодежном театре 16 сентября представят спектакль «Ревизор. Версия». по мотивам произведения Николая Гоголя. Авторы исследуют страх и заблуждения главных героев пьесы, появившиеся после новости о приезде ревизора в город N. В спектакль будут играть артисты театра «Манекен». Стоимость билета – от 500 до 1 тыс. руб. 16+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 19 сентября представят оперу «Екатерина Великая», посвященную истории правления императрицы Екатерины II. На сцене выступят артисты Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Стоимость билета от 800 руб. до 4 тыс. руб. 12+

В Камерном театре 19 сентября представят премьеру спектакля «Блуда и МУДО» на основе романа Алексея Иванова. В центре произведения — сотрудник муниципального учреждения дополнительного образования Борис Моржов. Пытаясь спасти МУДО от очередной реорганизации, а его работников — от увольнения, он решает собрать документы на «мертвых душ», которые якобы занимаются в учреждении. Стоимость билета 1,5 тыс. и 2 тыс. руб. 18+

Актер Максим Аверин

Во Дворце культуры железнодорожников 19 сентября представят спектакль «Там же, туда же» с участием двух актеров — Максима Аверина и Анны Якуниной. Он поставлен на основе пьесы Бернарда Слэйда Same time, next year. Два человека, состоящие в браке с другими, встречаются друг с другом раз в год на протяжении двух десятков лет. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. 12+

Выставки

В историческом музее Южного Урала 18 сентября откроется выставка «И шли века под звон колокольчиков», которая рассказывает историю древних торговых караванных путей. В экспозиции представят сосуды разных эпох, импортные каменные и стеклянные бусы, бронзовые котлы и зеркала, стремена, монеты, оружие, а также редкие китайские и римские вещи, найденные в уральских погребениях. Выставка будет работать до 8 февраля 2026 года.

Кино

В киноцентре имени Леонида Оболенского 16 сентября покажут документальный фильм «Пять чувств Алтая». Он рассказывает о фотографе Анатолии Болдыреве, который почти полностью потерял зрение из-за перепадов давления в горах, куда отправился за яркими кадрами. Он уезжает в Москву на лечение, воспоминания о родном доме дают ему силы для борьбы с недугом. Фильм расскажет про запахи, звуки и вкусы Алтайского края, а также о том, сможет ли Анатолий вернуть зрение. 12+

В челябинских кинотеатрах 18 сентября выйдет в прокат фильм «Альтер». После глобальной катастрофы общество разделилось на две касты: генетически улучшенных людей, живущих в роскоши, и «особых», которым повезло меньше. Главный герой Леон является гениальным изобретателем, который решил вернуть себе возможность ходить за счет создания экзоскелета. Он мечтает защитить слабых и бросить вызов обидчикам. Главную роль сыграл Том Фелтон. 12+

В кинотеатре «Знамя» с 18 сентября можно посмотреть фильм «Долгая прогулка» на основе одноименного романа Стивена Кинга. Сто молодых людей решают участвовать в ежегодном соревновании, в котором необходимо пройти длинную дистанцию, соблюдая скорость выше трех миль в час. После трех нарушений участника убивают. Главный приз соревнования — крупная денежная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни. 18+

