Минюст признал иноагентом писателя Эдуарда Тополя

Министерство юстиции России 12 сентября внесло в реестр иностранных агентов писательницу Ирину Бороган, блогера Сергея Куропова, писателя и сценариста Эдуарда Тополя, активистку Ирину Шумилову и проект «Обманутый россиянин».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии, а также проживают за пределами России.

По состоянию на 12 сентября, в реестре числятся 1073 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская