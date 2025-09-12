13% избирателей проголосовало в первый день выборов губернатора Иркутской области

Явка в первый день выборов губернатора Иркутской области составила 13,03%, всего проголосовали 238,5 тыс. человек. Это следует из данных на сайте избирательной комиссии региона.

Наибольшей активностью отличились жители Катаганского района (40,08%), Балаганского муниципального округа (31,01%) и города Свирска (26,53%). При этом в иркутских городских комиссиях явка не превышает 16,3%.

Напомним, кандидатами на пост губернатора Иркутской области являются действующий глава региона Игорь Кобзев («Единая Россия»), Сергей Левченко (КПРФ), Виктор Галицков (ЛДПР) и Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду»).

Божена Иванова