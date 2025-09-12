Минпромторг предложил привязать утильсбор к мощности двигателя

Минпромторг России предлагает ввести дополнительные показатели утилизационного сбора для легковых автомобилей. По этой инициативе, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность мотора будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале, сообщила пресс-служба министерства.

Для физлиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготы на машины, у которых мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше 3-х лет). В ведомстве сообщили, что к таким автомобилям относится около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

Сейчас коэффициенты утильсбора для легковых автомобилей зависят от объема их двигателя и года выпуска. В министерстве сообщают, что в последнее время все большим спросом пользуются высокомощные машины с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность, утверждают в ведомстве.

В случае утверждения поправок, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года. Новые правила не коснутся граждан, которые уже оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы, добавили в Минпромторге.