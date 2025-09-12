Axios: сенаторы США предложили признать Россию спонсором терроризма

Группа американских сенаторов от обеих партий предложила законопроект, который может признать Россию и Белоруссию государствами-спонсорами терроризма, сообщает издание Axios. Поводом стали обвинения в похищении более 19 тыс. украинских детей и недавние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши.

Авторами инициативы стали Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар и Кэти Бритт. По их словам, Россия «заслужила» оказаться в одном списке с Ираном, Кубой, Северной Кореей и Сирией.

Как пишет Axios, сенаторы рассчитывают быстро вынести вопрос на голосование и заручиться поддержкой обеих партий. Параллельно Линдси Грэм продвигает отдельный санкционный проект, предусматривающий жесткие экономические меры и введение 500-процентного тарифа на импорт из стран, закупающих российскую нефть.