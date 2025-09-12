В Ярославской области создали 24 медицинских комплекса
В Ярославской области подвели итоги объединения медицинских учреждений. Обсуждение прошло на заседании координационного совета главных внештатных специалистов регионального минздрава при участии губернатора Михаила Евраева.
Фото: Правительство Ярославской области
«В результате проведенной работы в Ярославской области создано 24 многофункциональных медицинских комплекса. Выстроена эффективная сеть, которая позволяет получать разные виды медицинских услуг, от приемов на местах до высокотехнологичной помощи в областных центрах. Реорганизация дала возможность сократить избыточные административно-управленческие и вспомогательные должности»,— сказал господин Евраев.
Он подчеркнул, что высвободившиеся средства оставили в больницах, деньги направят на повышение оплаты труда сотрудникам, которые не входят в указы президента.
«Более 400 млн руб. планируем дополнительно направить в 2026 году на зарплаты, укрепление материально-технической базы и развитие новых сервисов для пациентов»,— добавил губернатор.
Губернатор Ярославской области отметил, что среди прочего целью объединения стало выведение здравоохранения региона на новый уровень — избавление от кредиторской задолженности, повышение качества условий труда, исключение очередей и создание современных сервисов для ярославцев.
В правительстве области считают: объединение позволяет «вместо разрозненных учреждений» получить «полноценные центры с четкой ответственностью руководства и возможностью выбора для пациентов».
Напомним, что первый этап создания медицинских комплексов завершился в конце августа. Все учреждения сохранили свои названия. Внутри объединенных медицинских организаций стала возможна взаимозаменяемость персонала. Самыми крупными медцентрами стали две областные больницы — детская и взрослая.