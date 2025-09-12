В Ярославской области создали 24 медицинских комплекса

В Ярославской области подвели итоги объединения медицинских учреждений. Обсуждение прошло на заседании координационного совета главных внештатных специалистов регионального минздрава при участии губернатора Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В результате проведенной работы в Ярославской области создано 24 многофункциональных медицинских комплекса. Выстроена эффективная сеть, которая позволяет получать разные виды медицинских услуг, от приемов на местах до высокотехнологичной помощи в областных центрах. Реорганизация дала возможность сократить избыточные административно-управленческие и вспомогательные должности»,— сказал господин Евраев.

Он подчеркнул, что высвободившиеся средства оставили в больницах, деньги направят на повышение оплаты труда сотрудникам, которые не входят в указы президента.

«Более 400 млн руб. планируем дополнительно направить в 2026 году на зарплаты, укрепление материально-технической базы и развитие новых сервисов для пациентов»,— добавил губернатор.

Губернатор Ярославской области отметил, что среди прочего целью объединения стало выведение здравоохранения региона на новый уровень — избавление от кредиторской задолженности, повышение качества условий труда, исключение очередей и создание современных сервисов для ярославцев.

В правительстве области считают: объединение позволяет «вместо разрозненных учреждений» получить «полноценные центры с четкой ответственностью руководства и возможностью выбора для пациентов».

Напомним, что первый этап создания медицинских комплексов завершился в конце августа. Все учреждения сохранили свои названия. Внутри объединенных медицинских организаций стала возможна взаимозаменяемость персонала. Самыми крупными медцентрами стали две областные больницы — детская и взрослая.