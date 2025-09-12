Эксперимент по сдаче двух ОГЭ продлят на 2026 год

Эксперимент по сдаче двух предметов ОГЭ для девятиклассников, идущих в колледжи, продлится следующем учебном году, сообщили в Минпросвещения. Изначально предполагалось, что сдавать ОГЭ в подобном формате школьники будут только в 2025 году.

Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. Эксперимент проводился в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Там учащиеся 9-х классов сдавали только экзамены по русскому языку и математике. Идущие в 10-й класс ученики сдавали ОГЭ в привычном формате.

10 июля зампред правительста Дмитрий Чернышенко отчитался, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи. 22 июля господин Чернышенко сообщил, что в 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом. По его данным, сейчас контингент в учреждениях СПО оценивается в 3,85 млн студентов.

Полина Мотызлевская