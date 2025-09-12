Полиция нашла школьниц, пожаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском установили личности двух школьниц, жаривших зефир на Вечном огне. Ими оказались пятиклассницы местной гимназии. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 11 сентября на мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. По версии следствия, девочки использовали пламя Вечного огня для поджаривания кондитерских изделий. Они сняли происходящее на видео и опубликовали запись в соцсетях.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы).

По словам полковника Горелых, «юных шашлычниц» опознали по видеозаписи. Он добавил, что ранее они не состояли на учете.

«Кроме возбужденного следственными органами уголовного дела, представителями МВД в отношении родителей подозреваемых подростков заведено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственных детей), а самих школьниц поставят на учет в службе ПДН полиции»,— отметил полковник Горелых.

В адрес гимназии будет направлено официальное представление с требованием усилить воспитательную и патриотическую работу с учащимися.

