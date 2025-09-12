Росгвардейцам разрешили критиковать своих командиров

В Краснодаре конфликт между командиром одной из частей Росгвардии подполковником Олегом Родионовым и его бывшим подчиненным капитаном запаса Владиславом Дроворубом вылился в судебное разбирательство. Последний жаловался в прокуратуру на отказ командования в выплате субсидии, считая это намеком на взятку. Командир требовал опровержения, но суд решил, что он должен спокойно реагировать на критику. Сейчас капитан Дроворуб взыскивает с командира части расходы на адвоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд должен поставить точку в споре между офицерами Росгвардии — подполковником Олегом Родионовым и капитаном запаса Владиславом Дроворубом. Командир одной из частей Родионов подавал иск к своему бывшему подчиненному о защите чести и достоинства, но проиграл процесс. Теперь он должен будет компенсировать господину Дроворубу затраты на оплату юридических услуг в сумме 80 тыс. руб. Решение о возмещении судебных издержек прошло две инстанции, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ) по процессуальным основаниям (истец не был своевременно извещен) вернул дело в краевой суд на новое рассмотрение, сообщили “Ъ” в пресс-службе КСОЮ.

Конфликт между командиром части Олегом Родионовым и Владиславом Дроворубом произошел в 2023 году. Офицер, который ушел в запас в 2017 году, зарегистрирован в служебной квартире Минобороны, предоставленной его отцу, но фактически там не проживал и получал субсидии на аренду жилья.

В 2023 году жилищная комиссия войсковой части аннулировала решение о выплатах, указав на то, что Владислав Дроворуб обеспечен ведомственной жилплощадью.

Господин Дроворуб обратился в военную прокуратуру с жалобой на решение комиссии, сообщив, что заместитель командира части по тылу и начальник квартирно-эксплуатационной службы якобы предлагали ему договориться о выплате субсидии. «Я могу предположить, что это было вымогательством взятки»,— утверждал офицер, предлагая уволить в связи с утратой доверия предполагаемых коррупционеров, а заодно и командира части Олега Родионова.

Прокурорская проверка не обнаружила фактов коррупции в части Росгвардии, после чего подполковник Родионов обратился в суд с требованием опровергнуть сведения, изложенные капитаном Дроворубом. Прикубанский райсуд Краснодара согласился с доводами заявителя, признав сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию господина Родионова.

Однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону Владислава Дроворуба, признав, что обращение в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность решения какой-либо организации не является распространением недостоверных сведений. Кроме того, по мнению судов двух инстанций, высказывания бывшего подчиненного в адрес командира части представляют собой критику служебной деятельности Олега Родионова, что не противозаконно и допустимо. «Являясь публичной фигурой, командир должен быть готов к возможной негативной оценке его деятельности как представителя власти, проявлять определенную терпимость к высказываемой в его адрес критике, пределы которой шире, чем пределы критики в отношении частных лиц»,— говорится в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Анна Перова, Краснодар