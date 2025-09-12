За что сажали глав стран Южной Америки

В 2007–2009 годах экс-президент Перу Альберто Фухимори (1990–2000) получил четыре тюремных срока (6 лет, 25 лет, 7 лет и 6 месяцев и еще 6 лет) за злоупотребление властью, репрессии, дачу взятки и подкуп. 11 сентября 2024 года умер от рака.

23 октября 2009 года суд приговорил экс-президента Уругвая Грегорио Альвареса (1981–1985) к 25 годам за причастность к убийству 37 представителей оппозиции. Умер в тюрьме 28 декабря 2016 года.

11 февраля 2010 года экс-президент Уругвая Хуан Мария Бордаберри (1972–1976) осужден на 30 лет за организацию госпереворота и убийства политических оппонентов. Умер 17 июля 2011 года.

22 декабря 2010 года суд приговорил экс-президента Аргентины Хорхе Виделу (1976–1981) к пожизненному заключению за организацию убийства 31 политзаключенного. Умер в тюрьме 17 мая 2013 года.

15 апреля 2011 года суд приговорил экс-президента Аргентины Рейнальдо Биньоне (1982–1983) к пожизненному заключению по делу о похищениях, пытках и убийствах противников режима и их детей. Умер 7 марта 2018 года.

12 июля 2017 года экс-президент Бразилии Лула да Силва (2003–2011) был осужден на 9 лет и 6 месяцев по делу о коррупции и отмывании денег, позже срок увеличили до 12 лет. В ноябре 2019 года он досрочно вышел на свободу, обвинения с него позже были сняты.

27 марта 2019 года суд приговорил экс-президента Аргентины Карлоса Менема (1989–1999) к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за хищения. Умер 14 февраля 2021 года.

20 ноября 2019 года суд приговорил бывшего главу Суринама Дезире Баутерсе (2010–2020) к 20 годам по обвинению в убийстве политических оппонентов.

11 июня 2022 года суд признал бывшего врио президента Боливии Жанин Аньес (2019–2020) виновной в организации госпереворота и приговорил ее к 10 годам.

1 июня 2023 года экс-президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу (1990–1992) был осужден на 8 лет и 10 месяцев по обвинению в коррупции и отмывании денег.

22 октября 2024 года суд приговорил экс-президента Перу Алехандро Толедо (2001–2006) к 20 годам и 6 месяцам по делу о взятках. В 2025-м ему дали еще 13 лет и 4 месяца за отмывание денег.

16 апреля 2025 года экс-президент Перу Ольянта Умала (2011–2016) осужден на 15 лет за отмывание.