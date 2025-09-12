В Госдуме одобрили запрет на перевод иностранцев из одной колонии в другую

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию в первом чтении законопроект, запрещающий перевод осужденных из исправительных учреждений, если они имеют иностранное гражданство или были заподозрены в «приверженности идеологии терроризма».

Сейчас перевод осужденного из одного исправительного учреждения в другое осуществляется по решению ФСИН при наличии соответствующего заявления от осужденного или его близкого родственника.

Проект поправок к ст. 71 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса предлагает убрать это правило для иностранцев и тех осужденных, кто «исповедует» или распространяет «идеологию терроризма». Кроме того, права на перевод могут лишиться осужденные, которые, по мнению начальника учреждения, оказывают негативное влияние на сокамерников.

В пояснительной записке к проекту авторы указывают: число выходцев из стран Средней Азии достигает в отдельных учреждениях строгого режима 48% от общего числа осужденных. «Являясь носителями экстремистской и террористической идеологий, данная категория лиц создает риск осложнения оперативной обстановки в учреждениях УИС и снижения эффективности проводимого в них исправительно-воспитательного процесса»,— говорится в записке.

Правительство внесло проект на рассмотрение в июне. Комитет постановил рассмотреть поправки в течение сентября.

Полина Мотызлевская