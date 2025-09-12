Малые поселения Удмуртии получат более 70 работников культуры по федпрограмме

Удмуртия заключила 60 соглашений со специалистами, решившими переехать в республику по новой программе «Земский работник культуры». Еще 12 будут подписаны позже. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Наталья Тойкина на 11-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Реализация программы не обошлась без трудностей, связанных с разработкой нормативной базы и определением механизмов ее функционирования. Тем не менее, благодаря активной работе республиканского минкультуры удалось привлечь 79 заявок от желающих работать в Удмуртии, в том числе из соседних регионов — Татарстана, Башкортостана и Пермского края»,— сказала госпожа Тойкина.

Зампредседателя правительства Удмуртии также отметила, что для поиска специалистов были проведены встречи со студентами профильных учебных заведений и рассылки в вузы ПФО.

В 2026 году по программе планируют привлечь еще 45 специалистов. «Это позволит не только обеспечить стабильную работу существующих культурных учреждений, но и успешно решать задачи по сохранению уникального культурного наследия и традиционных духовно-нравственных ценностей»,— говорится в сообщении.

Напомним, программа «Земский работник культуры» действует в Удмуртии с начала 2025 года, она аналогична программам «Земский учитель» и «Земский доктор». На реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 63 млн руб. Участники программы — выпускники профильных учебных заведений и профессионалы, готовые переехать в поселения Удмуртии, в которых проживает менее 50 тыс. жителей.

Программа предполагает единовременную выплату в размере 1 млн руб. для сотрудников культуры, заключивших трудовой договор с организациями, подведомственными минкультуры Удмуртии или органам местного самоуправления. Работник культуры должен будет выполнять свои обязанности в течение пяти лет, иначе ему потребуется вернуть выплату.