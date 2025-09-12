Режим повышенной готовности ввели из-за размыва склона около Мызинского моста

Администрация Нижнего Новгорода ввела режим повышенной готовности из-за размыва склона правого берега реки Оки под устоями Мызинского моста. Соответствующий документ от 3 сентября 2025 года появился на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Режим установлен в границах размыва, произошедшего со стороны улицы Ларина в Приокском районе. Постановление принято на основании протокола комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, заседание этой комиссии прошло еще в конце июля.

МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» поручено выступить заказчиком аварийно-восстановительных работ по ликвидации размыва и организации поверхностного стока: на участке требуется отремонтировать коллектор и сооружения инженерной защиты.

Галина Шамберина