Режим повышенной готовности ввели из-за размыва склона около Мызинского моста
Администрация Нижнего Новгорода ввела режим повышенной готовности из-за размыва склона правого берега реки Оки под устоями Мызинского моста. Соответствующий документ от 3 сентября 2025 года появился на сайте мэрии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Режим установлен в границах размыва, произошедшего со стороны улицы Ларина в Приокском районе. Постановление принято на основании протокола комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, заседание этой комиссии прошло еще в конце июля.
МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» поручено выступить заказчиком аварийно-восстановительных работ по ликвидации размыва и организации поверхностного стока: на участке требуется отремонтировать коллектор и сооружения инженерной защиты.