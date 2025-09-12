Воронежский суд ужесточил до 18 лет наказание осужденного за убийство бизнесмена

Левобережный райсуд Воронежа признал 54-летнего бывшего генерального директора местного ООО «Новохоперский хлеб» Алексея Елисеева виновным в налоговых махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом ранее вынесенного ему 15-летнего приговора за организацию убийства по найму своего конкурента осужденному назначено 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, в основу уголовного дела о мошенничестве Елисеева легли обстоятельства изготовления им подложных договоров и проведения фиктивных сделок в 2014–2017 годах. На их основе предприниматель подал в налоговую заявление о возврате излишне уплаченного налога в размере 8,7 млн руб. с суммы оказанных услуг. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Новохоперский хлеб», которыми руководитель распорядился по собственному усмотрению. По решению суда с Елисеева в пользу РФ взыскана общая сумма ущерба.

В апреле 2019 года Елисеев осужден Московским областным судом за организацию убийства по найму своего партнера по бизнесу — юриста Михаила Смирнова — в 2016-м. Ему было назначено 15 лет колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных. Исполнители убийства были приговорены к срокам от 12 до 16 лет.

Владимир Зоркий