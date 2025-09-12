В Самарской области будут судить семерых подростков, избивших и унизивших детей
Прокуратура Чапаевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу семи подростков, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.
По версии следствия, в октябре 2024 года группа подростков поссорилась с двумя сверстниками. Оппоненты оскорбили друг друга. Затем подростки воспользовались численным преимуществом, применили насилие и заставили детей публично извиниться.
Они также избили потерпевших. При этом один из обвиняемых снимал инцидент на телефон. Уголовное дело рассмотрит Чапаевский городской суд.