64% участников ДЭГ на выборах в гордуму Ижевска к 16:00 уже проголосовали

64% всех заявившихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в гордуму Ижевска, по данным на 16:00, уже проголосовали. Было принято почти 33,5 тыс. электронных бюллетеней из 51,8 тыс. Такие данные предоставили в Ситуационном центре общественного наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналогичная ситуация наблюдается и на ДЭГ на выборах в гордуму Можги. Проголосовали 64% заявившихся. Направлено 2,8 тыс. электронных бюллетеней из 4,4 тыс.

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начался выборный процесс депутатов в муниципальные парламенты всех городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе запустилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Сегодня, 12 сентября, были открыты первые 323 избирательных участка для 540 тыс. избирателей в Ижевске, Можге, Можгинском и Кизнерском районах. Явка на выборах в гордуму столицы Удмуртии составила на 15:00 8,97%, в гордуму Можги — 11,36%.

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября.