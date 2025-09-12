В Нижнем Новгороде оренбурженку осудили за контрабанду средства для похудения
Приокский районный суд Нижнего Новгорода признал жительницу Оренбурга виновной в контрабанде и незаконном обороте средств для похудения, в состав которого входили запрещенные сильнодействующие вещества. По данным регионального управления СКР, ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Установлено, что осужденная в феврале-марте 2025 года заказала препараты в одном из иностранных государств. Получив посылку, она отправила ее заказчику в Нижний Новгород.
При проведении оперативных мероприятий в одном из нижегородских почтовых отделений посылки с препаратами изъяли сотрудники полиции.
В отношении оренбурженки возбудили уголовное дело по статьям о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Свою вину обвиняемая признала в полном объеме.