МЧС организовало в Донецке и Макеевке станции для очистки воды

МЧС организовало в ДНР работу трех станций комплексной очистки воды, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Их расположили в городах, где ситуация с водоснабжением самая трудная: две станции размещены в Донецке, одна — в Макеевке.

Вода в станции забирается из открытых источников и проходит пять этапов очистки — грубой и тонкой фильтрации, хлорирование, ультрафиолет и адсорбцию углем. «Рядом со станциями установлены емкости, которые постоянно пополняются, что позволяет жителям приходить и набирать воду в любое удобное время»,— пояснили в МЧС.

В начале июля власти ДНР заявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды — в Донецке и Макеевке вода подается раз в три дня на несколько часов. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон.

Сейчас по водоводу регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема, сообщал глава регионального минстроя Владимир Дубовка.

Полина Мотызлевская