В Екатеринбурге открылась выставка костюмов к спектаклю «Синяя птица» из музея МХАТ

Выставочный проект «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ» открылся в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера. Экспозиция привезена в Екатеринбург из музея Московского художественного академического театра (МХАТ) и посвящена процессу создания спектакля «Синяя птица».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главными экспонатами выставки стали театральные костюмы, эскизы и элементы декораций спектакля. Пространство выставки разделен на две тематические зоны: «волшебный лес-колоннаду» и «театральную мастерскую».

В первом зале посетители пройдут путь главных героев, Тильтиля и Митиль, в поисках символа счастья — Синей Птицы. Центральным элементом станет «Дом-маяк», символизирующий начало и финал их фантастического путешествия. «Это не просто путешествие по произведению "Синяя птица". Это путешествие по тому, как создается спектакли»,— подчеркнула заместитель директора музея МХАТ Марфа Бубнова.

Во втором зале посетители окажутся в «театральной мастерской», вдохновленной лабораторией Константина Станиславского. В его квартире существовало подобное импровизированное пространство, где он обсуждал вопросы постановки.

Выставка будет работать до 7 декабря.

Есуман Ислонова

«Синяя птица» залетела в Екатеринбург

Открытие выставки «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ» в Свердловском областном музее имени Клера

В истории Московского художественного театра спектакль «Синяя птица» занимает особое место. Ее постановщиком был основатель театра Константин Станиславский

Пространство выставки разделено на две смысловые зоны — волшебный лес-колоннаду и театральную мастерскую

Постановка «Синей птицы» должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон, говорил Константин Станиславский

В экспозиции можно увидеть театральные костюмы, элементы декораций, эскизы

МХАТ получил право первой постановки пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Премьера состоялась в сентябре 1908 года

В одном из пространств выставки царит дух коллективной художественной мастерской, которую придумал Константин Станиславский

Открытие выставки «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ»

Открытие выставки «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ»

Открытие выставки «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ»

Открытие выставки «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ» в

Выставка будет работать до 7 декабря

