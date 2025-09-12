В Екатеринбурге открылась выставка костюмов к спектаклю «Синяя птица» из музея МХАТ

Выставочный проект «В поисках синей птицы. Линия фантастики в МХТ» открылся в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера. Экспозиция привезена в Екатеринбург из музея Московского художественного академического театра (МХАТ) и посвящена процессу создания спектакля «Синяя птица».

Главными экспонатами выставки стали театральные костюмы, эскизы и элементы декораций спектакля. Пространство выставки разделен на две тематические зоны: «волшебный лес-колоннаду» и «театральную мастерскую».

В первом зале посетители пройдут путь главных героев, Тильтиля и Митиль, в поисках символа счастья — Синей Птицы. Центральным элементом станет «Дом-маяк», символизирующий начало и финал их фантастического путешествия. «Это не просто путешествие по произведению "Синяя птица". Это путешествие по тому, как создается спектакли»,— подчеркнула заместитель директора музея МХАТ Марфа Бубнова.

Во втором зале посетители окажутся в «театральной мастерской», вдохновленной лабораторией Константина Станиславского. В его квартире существовало подобное импровизированное пространство, где он обсуждал вопросы постановки.

Выставка будет работать до 7 декабря.

Есуман Ислонова