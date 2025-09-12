Росприроднадзор вмешался в ситуацию с застройкой береговой полосы под Саратовом

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям рассмотрело коллективное обращение членов СНТ«Волгарь» о нарушении режима использования земельного участка в береговой полосе реки Саратовка и потребовало от администрации Энгельсского района устранить нарушения природоохранного законодательства и обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Росприроднадзора провели выездное обследование и выявили факт нарушения водного законодательства на территории, которая расположена между дачными участками СНТ «Волгарь» и СНТ «Нефтяник» в Энгельсском районе. Так, на расстоянии менее 10 м от береговой линии реки Саратовка они обнаружили незаконно размещенное металлическое строение. Предполагается, что оно предназначено для хранения маломерных судов.

Указанное сооружение препятствует свободному доступу граждан к Волгоградскому водохранилищу и его береговой полосе. За содержание земельного участка, на котором расположено строение, и распоряжение им несет ответственность администрация Энгельсского района.

Павел Фролов