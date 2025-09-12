ВТБ снизил ставки по потребкредитам на четыре п. п. после решения ЦБ

ВТБ (MOEX: VTBR) понизил ставки по потребительским кредитам на четыре процентных пункта после решения Банка России о снижении ключевой ставки, следует из пресс-релиза финансовой организации.

«ЦБ сделал ход — мы ответили»,— объявил банк в Telegram-канале.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Александр Пахомов заявил, что банк планирует в ближайшее время смягчить условия по ипотечным и автокредитным программам.

По оценкам ВТБ, решение ЦБ создает благоприятные условия для восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Банк прогнозирует рост рынка на 9% во втором полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж, согласно прогнозу, придется на ипотеку (2,5 трлн рублей) и кредиты наличными (2,3 трлн рублей).

Снижение ставки по депозитам, согласно сообщению финансовой организации, ожидается в течение двух недель. Оно будет пропорциональным снижению ключевой ставки. Однако, как считают в ВТБ, доходность по вкладам и счетам останется в двузначном диапазоне. Господин Пахомов сравнивает текущую ситуацию в сегменте с пересадкой с самолета в скоростной поезд. «На большие дистанции скорость снизилась, но на короткие – почти нет, — объясняет господин Пахомов. — Накопить к концу года можно с выгодой». Банк ожидает в сентябре прирост рынка рублевых сбережений в размере 0,5–0,6% по отношению к августу.

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Это третье понижение с сентября 2022 года. Впервые регулятор опустил ее в июне этого года с рекордных 21% до 20%, а затем еще на 2 п. п. в июле.