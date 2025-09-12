Расходы на обучение взыскали с нижегородки, отказавшейся стать водителем трамвая

Трамвайный концессионер «Экологические проекты» через суд добивается от несостоявшегося водителя трамвая компенсации расходов на обучение. Об этом сообщили в Уренском райсуде Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июне 2024 года ответчица заключила с перевозчиком договор о целевой подготовке водителей трамвая. После обучения она должна была трудоустроиться на предприятие, однако затем от этой идеи отказалась и в августе решила расторгнуть договор. В соглашении о расторжении было прописано, что ответчица в течение полугода вернет предприятию затраты на обучение и стипендию. Но свои обязательства гражданка не исполнила.

Суд удовлетворил иск и решил взыскать с ответчицы около 92 тыс. руб., включая судебные расходы. Решение в законную силу пока не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», в попытке преодолеть кадровый дефицит транспортные предприятия области предлагают потенциальным сотрудникам бесплатное обучение, проживание, стипендии и другие льготы.

Галина Шамберина