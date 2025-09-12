ФСБ: предотвращено покушение на телеведущего Владимира Соловьева

ФСБ задержала жителя Димитровграда Ульяновской области, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. По версии ФСБ, мужчина по заданию кураторов планировал убийство телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сам господин Соловьев рассказал в Telegram-канале.

По версии следствия, с весны 2024 года по недавнее время мужчина приезжал в Москву и следил за телеведущим. А после возвращения домой он продолжал разведдеятельность и «собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью», говорится в канале Владимира Соловьева.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с террористической организацией. Он отправлен в СИЗО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.