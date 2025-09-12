Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Явка избирателей на выборах в городскую думу Самары составила 6,33%

По состоянию на пятницу, 12 сентября, в 15:00 (MSK+1) явка на выборах депутатов городской думы Самары составила 6,33%. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, в выборах в представительные органы Самарской области приняли участие 11,81% избирателей региона.

Голосование в Самарской области проходит с 12 по 14 сентября с 8:00 до 20:00. В регионе работают 470 избирательных участков.

Георгий Портнов