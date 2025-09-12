В ГАПОУ СО «ПКТиМ» в Балакове планируется текущий ремонт помещений за 3,6 млн

Государственное автономное профессиональное учреждение Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента» объявил аукцион на текущий ремонт помещений своего здания. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы проводятся в учебном корпусе № 1 по ул. Набережная Леонова, д. 9 в Балакове с момента заключения договора до 1 ноября этого года. Подрядчик ремонтирует помещения пять дней в неделю — с 8:00 до 17:00, в выходные и праздничные дни — по согласовании с заказчиком.

В период проведения работ исполнитель использует свои материалы. Гарантийный срок качества составляет 36 месяцев.

Извещение о закупке размещено 12 сентября. Заявки принимаются до 19 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,6 млн руб.

Павел Фролов