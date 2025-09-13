13 сентября 1825 года император Александр I навсегда покинул Петербург, отправившись в Таганрог. Вернуться в столицу императору было не суждено. По официальной версии, 47-летний Александр I скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года от неизвестной болезни.

Император Российской империи Александр I (1777–1825). Художник Степан Щукин

Император Российской империи Александр I (1777–1825). Художник Степан Щукин



1 (13) сентября 1825 года — последний день пребывания Александра I в Петербурге, день его отъезда на юг России. Рано утром император посетил Александро-Невскую лавру, где по его просьбе митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Серафим (Глаголевский) отслужил молебен у гробницы святого князя Александра Невского. После завершения молебна Александр I беседовал с митрополитом и иеросхимонахом Алексием (Шестаковым). В столицу Александр I более не вернулся — скончался 19 ноября (1 декабря) 1825 года в Таганроге.

Правление Александра I стало для Российской империи периодом модернизации, заложившей основы для ее развития на столетие вперед. Вместо устаревшей и громоздкой системы петровских коллегий, где решения принимались коллективно и потому медленно, была выстроена совершенно новая управленческая архитектура. По европейскому образцу учредили министерства, во главе которых стояли министры. Этот принцип единоначалия повысил эффективность управления. Созданная структура оказалась настолько жизнеспособной, что просуществовала вплоть до революции 1917 года.

Одновременно с административной реформой шла образовательная. Понимая, что для управления обновленным государством нужны новые кадры, император основал пять новых университетов, даровал им автономию и учредил элитный Александровский лицей. Но главным достижением стало создание целостной системы бессословного бесплатного образования, которая включала в себя приходские и уездные училища и гимназии. Это позволило талантливым людям из низших сословий получить образование и стать движущей силой прогресса.

Важные изменения происходили и в экономике. Предоставление предпринимателям и крестьянам права вести самостоятельную торговлю запустило социальные лифты. Всего за одно поколение семьи вчерашних крепостных могли превратиться в успешных фабрикантов, создававших целые династии. Это дало импульс для развития внутреннего рынка и роста частной инициативы.

Картина Алексея Кившенко «Вступление русских войск и союзников в Париж. 19 марта 1814 года»

Картина Алексея Кившенко «Вступление русских войск и союзников в Париж. 19 марта 1814 года»



Внешняя политика императора — укрепление государства. В результате успешных войн с Персией, Турцией и Швецией в состав империи вошли обширные территории на Кавказе, Бессарабия, Финляндия и Аландские острова.

Однако в исторической перспективе личный вклад самого Александра I оценивается неоднозначно. Многие эксперты полагают, что, хотя стратегический курс задавал именно монарх, инициатива и разработка многих преобразований исходила от его ближайшего окружения — талантливых чиновников и советников. Таким образом, его правление служит ярким примером того, как успех масштабных реформ зависит не только от воли лидера, но и от способности привлечь и услышать компетентную команду.

Загадка «сфинкса»

В сентябре 1825 года император Александр I отправился в путешествие на юг страны. Он поехал на побережье Азовского моря, в далеко не курортный на тот момент Таганрог, чтобы поправить здоровье своей супруги Елизаветы Алексеевны. У историографа Таганрога Павла Филевского есть упоминание, что в честь прибытия государя в городе было приказано увеличить фонарей на 40 штук. Несколько дней в городе устраивали праздничную «иллюминацию», был дан бал в честь императора, который тот высоко оценил. Царь остановился в одноэтажном доме губернатора Попкова, отремонтированный к его приезду, который, несмотря на это, не соответствовал статусу своего нового жильца. Впрочем, как и остальные дома в городе.

Спустя несколько недель из Таганрога пришло известие о его внезапной кончине в возрасте 47 лет. Неожиданная смерть породила легенду, которая жива до сих пор: многие верят, что смерть царя была инсценирована, а сам он под именем старца Федора Кузьмича жил отшельником в Сибири. Кстати, супруге царя южный климат Таганрога тоже не пошел на пользу. 21 апреля 1826 года Елизавета Алексеевна покинула Таганрог с намерением вернуться в Санкт-Петербург. Однако в дороге состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, и она скончалась в Белеве Тульской губернии 4 мая 1826 года.

Смерть императора Александра I в Таганроге. Неизвестный художник

Смерть императора Александра I в Таганроге. Неизвестный художник



Современники называли Александра I «сфинксом, не разгаданным до гроба». Двойственность его натуры проявлялась во всем и, вероятно, была следствием ранних лет, проведенных между двумя враждующими дворами: бабки, Екатерины II, и отца, Павла I. Эта внутренняя раздвоенность ярко проявилась в трагических событиях марта 1801 года, когда был убит император Павел. Александр знал о заговоре, но, как отмечают историки, предпочел закрыть глаза на возможные последствия, что наложило глубокий отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.

На протяжении всего правления, а особенно ближе к его завершению, Александр I не раз высказывал мысли об отречении от престола и уходе от мирской суеты. Современные психологи нашли бы в его поведении и высказываниях признаки тяжелой депрессии. Его усталость от бремени власти, тяготы войны с Наполеоном, личные трагедии — все это, по мнению экспертов, измучило императора. Российский самодержец, однако,— помазанник божий, и уйти в отставку для него было невозможно.

«Я свободен, независим, покоен»

В 1836 году в Сибири появляется загадочная фигура. За бродяжничество был арестован и сослан в Томскую губернию некий старец Федор Кузьмич. Это был человек явно благородного происхождения: образованный, владевший иностранными языками, с аристократическими манерами. Он никогда не говорил о своем прошлом, но в беседах невольно раскрывал осведомленность в деталях придворной жизни Петербурга и событий Отечественной войны 1812 года. Вокруг него сложилась легенда, что под личиной старца скрывается якобы скончавшийся император.

Посмертный портрет Федора Кузьмича. Неизвестный художник

Посмертный портрет Федора Кузьмича. Неизвестный художник



Пришедший вместе с каторжниками из Пермской губернии, старец, в отличие от них, не был заключен в кандалы. Его задержали 4 сентября 1836 года за отказ раскрыть свое звание и род занятий. Статный бородач на коне выделялся дворянскими манерами, хоть и был в деревенской одежде. Он назвал лишь имя: Федор Кузьмич Кузьмин. Об этом известно благодаря полицейскому делу, которое хранится сейчас в госархиве Томской области. В документе, помимо имени, приводится и описание старца: «Рост два аршина плюс шесть вершков (172 сантиметра), глаза серые, волосы светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине — следы от побоев кнутом».

В 1842 году ссыльный казак по фамилии Березин опознал в страннике Федоре Кузьмиче императора Александра I. Березин, который, по его словам, служил раньше в императорском конвое, увидел Федора Кузьмича в станице Белореченской. По рассказу казака, пред ним стоял сам император, только сильно постаревший. Все черты — комплекция, рост, глаза, сразу узнаваемая сутуловатость и привычка держать руку на груди — были абсолютно такие же, как у Александра Павловича.

При жизни Федора Кузьмича его посещали многие известные люди, включая Льва Толстого, который был очарован этой историей и впоследствии написал повесть с говорящим названием «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». Толстой связал судьбу императора Александра I с персонажем Федором Кузьмичом. По мнению писателя, старец — это сам Александр I. Он ходил по окрестным селам, обучая местных детишек грамоте. В знак благодарности за уроки люди давали ему деньги и еду. Большую часть он отдавал нищим, хотя сам жил в бедности. Порой его спрашивали, почему столь образованный человек избрал такой образ жизни. «Почему вы думаете, что мое нынешнее положение хуже прежнего? Я сейчас свободен, независим, покоен. Прежде нужно было заботиться о том, чтобы не вызывать зависти, скорбеть о том, что друзья меня обманывают, и о многом другом. Теперь же мне нечего терять, кроме того, что всегда останется при мне,— кроме слова Бога моего и любви к Спасителю и ближним. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа»,— объяснял старец.

В 1864 году старец Федор умер. В 1873 году могилу старца посетил великий князь Алексей Александрович, а в 1891 году — цесаревич Николай (будущий император Николай II). Еще через несколько десятилетий легенда о старце получила новую жизнь. В 1921 году исполком Петросовета разрешил вскрыть могилы в Петропавловском соборе. Страна переживала голод, гробницы вскрывали в поисках украшений, музейные экспонаты продавали за границу. Многие могилы в царской усыпальнице на Заячьем острове были разграблены. Кроме одной — могилы Александра I, которая, по слухам, оказалась пустой. «По слухам», потому что протоколы о вскрытии могил императоров не составлялись либо они были засекречены или утеряны.

Петропавловский собор. Гробница Александра I и его жены Елизаветы Александровны

Петропавловский собор. Гробница Александра I и его жены Елизаветы Александровны



В 70-е годы XX века легендой всерьез заинтересовался антрополог Михаил Герасимов. Он считал, что загадочную версию можно прояснить, если ему позволят вскрыть царскую гробницу в Петропавловском соборе. Он обратился в Ленинградский обком КПСС к секретарю по пропаганде Зинаиде Кругловой с просьбой разрешить вскрытие гробницы. Та адресовала эту просьбу в ЦК КПСС, а там отказали, объяснив: «Если Герасимов определит, что череп императора — череп человека, умершего не в 1825 году, а много позже, в год смерти старца, то церковь сделает его святым, что же получится — с подачи ЦК Коммунистической партии? Нет, невозможно».

Немало шума наделало и заявление президента Русского графологического общества Светланы Семеновой, опубликованное в 2015 году. Она изучила образцы почерка императора и старца. Ее вывод оказался ошеломительным: писал один и тот же человек.

Впрочем, прямых доказательств тождества императора и сибирского старца не существует. Многие историки относятся к этой версии с большим скепсисом. Несмотря на романтический ореол и множество косвенных улик, слишком многое в этой истории строится на слухах и предположениях. Версия о добровольном уходе от власти красноречиво говорит о характере Александра I и том грузе, который он нес, но, скорее всего, так и останется одной из самых увлекательных загадок русской истории.

Анна Кашурина