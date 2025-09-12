Владимиров попросил Путина наградить аграриев за рекордный урожай

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии со жителями региона рассказал о рекордном урожае зерновых культур. Аграрии Ставрополья в 2025 году собрали более 10 млн тонн зерна.

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава региона подчеркнул, что достижение стало результатом труда местных сельхозпроизводителей. Владимир Владимиров обратился к президенту России с просьбой наградить аграрные коллективы за выдающиеся показатели. Владимир Путин поддержал инициативу.

«Те мероприятия, которые мы сегодня проводим при поддержке федерального центра, позволяют говорить нам о том, что мы становимся крупным семеноводческим центром — это и свекла, и кукуруза, и подсолнечник»,— заявил губернатор.

Владимир Владимиров выразил уверенность в потенциале ставропольских аграриев и пообещал оказывать им необходимую поддержку. «Я не сомневаюсь, что наши аграрии могут и больше, главное — оказывать им необходимую поддержку. И мы продолжим работу по увеличению рентабельности отрасли сельского хозяйства»,— отметил он.

Тат Гаспарян