Пермь оказалась лидером по росту медианной стоимости на съемное жилье

В Перми зафиксирован наиболее ощутимый рост стоимости медианной ставки долгосрочной аренды жилья среди городов-миллионников. Как сообщает «Ъ-Санкт-Петербург» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда», медианная ставка съемного жилья в краевой столице составила 35 тыс. руб., что выше показателя предыдущего месяца на 9,9%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также заметный рост стоимости аренды в августе наблюдался в Ростове-на-Дону (+9,1% — до 33 тыс. руб.). В Москве, напротив, за минувший месяц наблюдалось небольшое сокращение медианной ставки (-2,8% — до 86 тыс. руб.).