В депутаты на Ставрополье баллотируются 60 ветеранов СВО

Более 60 участников и ветеранов спецоперации стали кандидатами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о реализации кадровой программы «Герои Ставрополья» и системе поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Около 40 участников и ветеранов СВО проходят обучение в рамках региональной инициативы. Их подготовка завершится до конца 2024 года, после чего они получат работу в муниципальных или краевых органах власти. Программа включает изучение финансового анализа, бюджетного планирования, государственного и муниципального управления. Теоретические занятия сочетаются со стажировками в органах власти.

«Наша кадровая программа "Герои Ставрополья" является продолжением президентской инициативы "Время героев". Сейчас они проходят обучение, стажируются при поддержке министров, глав территорий. Уверен, что их качества пригодятся в мирной жизни»,— заявил губернатор на прямой линии.

Владимир Владимиров отметил, что навыки участников программы будут востребованы не только во власти, но и в бизнесе. В крае действуют программы поддержки как начинающих предпринимателей, так и развивающих действующий бизнес.

В 2025 году власти планируют направить до 20% социальных контрактов участникам СВО или членам их семей.

«Система поддержки участников СВО выстроена в соответствии с теми задачами, которые перед нами поставил Президент. Сегодня на Ставрополье поддержка проводится на системном уровне»,— подчеркнул глава региона.

Тат Гаспарян