Все дети участников СВО получат бесплатное питание в школах Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить бесплатным школьным питанием всех детей участников специальной военной операции, проживающих в регионе, независимо от места заключения военного контракта их родителями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба президента РФ

Решение было принято во время прямой линии с жителями края. К главе региона обратилась жительница Светлограда, чей супруг служит в зоне СВО. Она сообщила, что ребенку отказали в бесплатном питании в школе из-за того, что муж подписывал контракт не в Ставропольском крае.

Владимир Владимиров дал поручение краевому министерству труда и социальной защиты населения изучить ситуацию и подсчитать количество аналогичных обращений по вопросам питания детей.

«Нужно всем детям участников СВО, прописанных у нас в крае, независимо от того, откуда их отцы уходили на СВО, получать бесплатное питание в школах. Такое решение будет принято»,— заявил губернатор.

Тат Гаспарян