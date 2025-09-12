Swatch выпустила коллекцию часов «в честь» тарифов Трампа

Компания Swatch представила специальную серию часов, оформление которых отсылает к введенным недавно президентом США Трампом пошлинам на товары из Швейцарии. Дизайнеры фирмы поменяли местами цифры 9 и 3 на циферблате, чтобы визуально обозначить цифру 39. Именно таков размер импортной пошлины (39%) на швейцарские товары, включая часы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pierre Albouy / Reuters Фото: Pierre Albouy / Reuters

Компания назвала эти часы «Что, если… тарифы?» и продает их только на территории Швейцарии по цене 139 швейцарских франков ($175). Как пояснил агентству Reuters представитель Swatch, компания надеется, что эта модель станет «сигналом к действию» для швейцарского правительства, которое пока не добилось снижения ставки американских пошлин для национальной продукции.

«Как только США изменят пошлины для Швейцарии, мы тут же перестанем продавать эти часы»,— пояснили в компании. По словам представителя Swatch, сейчас эта модель пользуется «огромным успехом» и иногда доставка задерживается из-за «очень высокого спроса».

Новые пошлины в отношении продукции зарубежных торговых партнеров США были объявлены американскими властями 31 июля 2025 года. С 7 августа действует дополнительная пошлина в размере 39% для ввозимых в США товаров из Швейцарии. Кроме того, действует пошлина 50% на продукцию из стали и алюминия, 25% на автомобили и запчасти и 50% на продукцию из меди.

Алена Миклашевская