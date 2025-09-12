В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Аше, Коркино, Златоусте, Сатке, Магнитогорске и Карабаше на выходные объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое атмосферы скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Златоусте, Аше, Сатке и Коркино действие режима начнется в 19:00 12 сентября. С полуночи 13 сентября загрязняющие вещества начнут скапливаться на территории Магнитогорска, а с 19:00 субботы — в Карабаше. Во всех городах режим НМУ объявили до 19:00 15 сентября. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее НМУ наблюдали в регионе в начале месяца.

Виталина Ярховска