Жителя Нижегородской области оштрафовали за уклонение от призыва

Выксунский суд в Нижегородской области признал жителя Навашинского округа виновным в уклонении от призыва на срочную службу (ч.1 ст.328 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в 2019 году подсудимый встал на учет по месту регистрации в военкомате Выксы и Навашинского округа. В апреле 2024 года ему под роспись вручили повестку о необходимости явиться 14 мая для отправки к месту прохождения службы, но подсудимый не явился без уважительной на то причины. В июне ему вручили повестку повторно, но он вновь уклонился от явки.

Вину подсудимый не признал.

Галина Шамберина