За устройство шести контейнерных площадок в Волгограде готовы заплатить 1,2 млн

На территории Дзержинского района Волгограда планируют выполнить работы по устройству контейнерных площадок. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком является МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда». Исполнитель должен выполнить работы, гарантийный срок на которые составляет не менее 12 месяцев, в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.

Подрядчику предстоит выполнить работы по обустройству шести контейнерных площадок открытого типа для накопления твердых бытовых отходов под установку пяти контейнеров по 1,1 куб. м с отсеком под крупногабаритные отходы по следующим адресам: ул. Енотаевская, д.71, ул. Унжинская, д.30, ул. Демидовская, д. 24/2, ул. 51 Гвардейской, 64, ул. Батумская, д. 57, ул. Житкурская, д. 46. Все они включают два отсека размерами 10 м х 1,5 м и 3,7 м х 1,5 м с бетонным водонепроницаемым основанием, имеющим уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением из оцинкованного профнастила с покрытием высотой 1,5 м с трех сторон.

Извещение о закупке размещено 12 сентября. Заявки принимаются до 19 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,2 млн руб.

Павел Фролов